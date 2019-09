Les experts assombrissent le tableau devant les candidats

La mission des nouveaux locataires des palais de Carthage et de la Kasbah s’avère difficile, au vu de la dégradation de la situation économique du pays et du large écart constaté entre les objectifs fixés et ce qui a été réellement réalisé, durant les cinq dernières années. A la veille du démarrage de la campagne électorale présidentielle, laquelle sera suivie de celle des législatives, les candidats à la présidence lancent des promesses, qualifiées par certains experts de “creuses et d’irréalisables, surtout sur le court terme”, rapporte l’agence de presse officielle tunisienne Tap.

Citant l’ex-ministre de finances, Hakim Ben Hammouda avait indiqué, l’agence indique que «la stabilisation de certains indicateurs économiques reste encore, fragile malgré la bonne tenue du dinar et la relative maîtrise de l’inflation».

Face à cette situation, Ben Hammouda a souligné qu’il est nécessaire d’assurer une grande cohérence et une coordination entre les politiques monétaires et budgétaires pour rééquilibrer le budget. Selon lui, la relance de l’investissement et la mise en place de réformes sectorielles et structurelles visant une refonte du modèle de croissance nationale, constituent des priorités.

Tout aussi Cassandre à l’agence TAP, l’expert-comptable, Walid Ben Salah minimise l’amélioration du taux de change du dinar depuis le 1er Février 2019 et jusqu’à fin août, et prétend qu’elle résulte de la stabilisation des réserves en devises, grâce aux emprunts extérieurs obtenus par la Tunisie (3,5 milliards de dinars au cours du premier semestre 2019).

Et l’agence d’estimer que «les économistes sont unanimes à déclarer que les indicateurs de l’endettement en Tunisie sont inquiétants, d’autant plus que le taux d’endettement public demeure élevé, même s’il a marqué une baisse. Ce dernier s’est établi à 70,9%, au mois de juillet 2019, contre 76,7% en 2018. En outre, les politiques économiques adoptées depuis la révolution n’ont pas réussi à solutionner les problèmes du chômage et de la pauvreté, deux revendications de la révolution tunisienne.

Ainsi, dans une conjoncture marquée par la poursuite de la dégradation de l’économie tunisienne, une question cruciale doit être posée: les rendez-vous électoraux (présidentielle et législatives) vont-ils permettre de faire émerger une classe politique, capable de jouer son rôle dans le rétablissement de l’économie, en améliorant la situation financière et sociale de la Tunisie post-révolution?.