Les experts de l’ONU demandent un embargo immédiat sur les armes à destination d’Israël

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a publié, au nom de ses experts, une déclaration appelant à l’arrêt immédiat des « exportations d’armes vers Israël » et mettant en garde contre le partage de renseignements militaires. Selon la déclaration, les experts de l’ONU ont averti que « tout » transfert d’armes vers Israël qui pourrait être utilisé à Gaza « est susceptible de violer le droit humanitaire international ».

Dans la déclaration, la décision d’une cour d’appel néerlandaise a été saluée pour avoir ordonné aux Pays-Bas de cesser d’exporter des pièces d’avions de chasse F-315 vers Israël, tout en soulignant les victimes civiles, la destruction d’infrastructures résidentielles et civiles et le déplacement de Palestiniens à Gaza.

Les experts de l’ONU ont noté que les États parties avaient l’obligation, en vertu des traités, de « refuser les exportations d’armes » s’il existait un « risque prépondérant » que les armes soient utilisées pour violer les lois humanitaires internationales, en particulier si les États « savaient » que les armes seraient utilisées pour « commettre des crimes internationaux ».

- Publicité-