Les exportateurs d’huile d’olive en vrac autorisés à exporter vers l’UE à partir du 15 février

A partir du 15 février courant, les exportateurs privés seront autorisés à procéder à l’exportation de l’huile d’olive tunisienne en vrac dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne (UE), indique un communiqué commun publié, conjointement, vendredi, par les ministères de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydraulique, du Commerce et de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Cette autorisation est soumise aux dispositions du décret présidentiel 2022-448 du 4 mai 2022, fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exporter l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’UE.

Selon le communiqué, les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l’huile d’olive et désirant exporter l’huile d’olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’UE, au titre de 2024, sont tenus d’obtenir, durant la période allant du 15 février au 30 novembre 2024, une autorisation à cet effet avant de procéder au chargement pour exportation.

Les demandes d’autorisation doivent être déposées auprès de la direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ajoute la même source.