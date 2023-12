Les exportations céréalières russes vers la Tunisie bondissent à plus de 400 000 tonnes

La Russie a exporté 412 000 tonnes de blé vers la Tunisie au cours du premier semestre de la campagne agricole 2023/2024 (juillet-décembre), soit 50% de plus que les 278 000 tonnes sur l’ensemble de la campagne agricole précédente et plus que le record de 306 000 tonnes exportées au cours de la campagne agricole 2017/2018, a indiqué à Interfax le centre d’analyse de Rusagrotrans.

Le blé dur a représenté un tiers de ces exportations, a précisé le centre.

Pour leur part, les exportations d’orge vers la Tunisie ont augmenté pour atteindre 248 000 tonnes en juillet-décembre et ont également largement dépassé le chiffre de 160 000 tonnes pour l’ensemble de l’année agricole 2022/2023. Les exportations d’orge russe vers la Tunisie ont atteint un record de plus de 510 000 tonnes au cours de l’année agricole 2020/2021, et « il pourrait être atteint » cette saison, a déclaré le centre.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré lors d’une conférence de presse en Tunisie que le pays avait exprimé son intérêt pour l’augmentation des importations de céréales russes.

« Aujourd’hui, nous avons confirmé notre intérêt pour que la commission intergouvernementale, qui reprendra ses travaux au premier trimestre de l’année prochaine, surveille tous ces processus et donne une impulsion politique là où c’est nécessaire », a déclaré ajouté Lavrov.