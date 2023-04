Les exportations de l’huile d’olive en hausse de 35,7%, à fin mars 2023

Les exportations de l’huile d’olive tunisiennes ont augmenté de 35,7% à 1568,6 millions de dinars (MD) depuis le début de la campagne à fin mars 2023 par rapport à la même période de la campagne 2021-2022, selon la note sur les « Chiffres du mois » qui vient d’être publiée par l’Observatoire national de l’Agriculture (ONAGRI). Les quantités exportées ont atteint 102,1 mille tonnes depuis le début de la campagne à fin mars 2023 soit un repli en volume de 6,1%.

Le prix moyen enregistré durant les six premiers mois de la campagne a augmenté de 44,5% soit 15,37 D/kg contre 10,64 D/kg enregistré au cours de la même période de la campagne précédente.

L’huile d’olive en vrac représente 90,9% des exportations, contre seulement 9,1% pour le conditionnée.

L’Espagne est le premier pays importateur de l’huile d’olive tunisienne, selon la même source, avec une part de 47,2% du volume total exporté durant les six premiers mois de la campagne 2022-2023, suivi par l’Italie (24,6%) et les Etats Unies d’Amérique (11,0%).

