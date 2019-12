Les exportations des produits de la pêche augmentent de 8%

-Le volume des exportations des produits de la pêche a augmenté de 8%, à la fin du mois d’octobre 2019, pour s’établir à près de 22604,3 tonnes contre 20945,1 tonnes au cours de la même période de 2018, selon les statistiques du Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

En valeur, les exportations ont augmenté de 6,6% pour atteindre 450,5 Millions de dinars (MD) contre 422,5 MD au cours de la même période de 2018.

Cette hausse des exportations est expliquée par l’augmentation de l’exportation du thon rouge frais, de l’ordre de 642 tonnes d’une valeur de 36,8 MD.

Par ailleurs, les exportations des crabes ont augmenté de 35,8% pour s’établir à 3548,5 tonnes pour une valeur de 33,5MD.

De même pour les exportations du thon conditionné qui ont plus que quadruplé, en termes de quantité pour atteindre 2252,1 tonnes en 2019 générant des revenus estimés à 34,4 MD.

En contrepartie, une baisse des exportations des pieuvres et des calamars a été enregistrée en volume et en valeur.

Les quantités des pieuvres exportées ont baissé de 20,1% et celles des calamars ont reculé de 51,4%.

La production de la pêche et de l’aquaculture a enregistré une hausse de 6,7 mille tonnes, l’équivalent d’une progression de 6%, pour atteindre à la fin du mois d’octobre 2019 près de 116,5 mille tonnes contre 109,8 mille tonnes au cours de la même période de l’année précédente.

Les activités de la pêche ont réalisé au cours de la même période de 2019 une production de 102,4 mille tonnes contre 93,1 mille tonnes au cours de 2018, soit une évolution de 9,3 mille tonnes.