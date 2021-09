Les exportations fruitières s’envolent de 70%

Les exportations tunisiennes de fruits ont augmenté de 70% en quantité pour dépasser les 34 mille tonnes, depuis le début de l’année jusqu’au 28 septembre 2021 par rapport à la même période de 2020

En valeur, elles ont automatiquement augmenté de 44% et généré des recettes estimées à 83,1 millions de dinars (MD), selon le Groupement Interprofessionnel de Fruits (Gifruits).

Le marché libyen accapare plus de 78% des exportations tunisiennes de fruits. Il s’agit en premier lieu de pastèques (près de 9000 tonnes), la pêche (7312 tonnes), l’abricot (3060 tonnes) et la prune (2382 tonnes). En deuxième rang, vient l’Italie qui importe de la Tunisie surtout les pastèques (3290 tonnes), et l’EAU avec des importations de pêche (378 tonnes) et de fraises (293 tonnes).

D’après la même source, les exportations tunisiennes vers la Libye ont plus que doublé, en 2021 (9 premiers mois de l’année), passant de 11,8 mille tonnes, à fin septembre 2020, à près de 27 mille tonnes, en septembre 2021. En valeur, elles (les exportations) ont évolué de 81%, pour dépasser les 45,2 MD.