Les exportations tunisiennes baissent de 13,5%

Au cours du premier trimestre 2020, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constant) une baisse à l’export de l’ordre de 13,5% et à l’import de l’ordre de 15,1%, par rapport à la même période de l’année 2019, selon la note sur “le commerce extérieur à prix constant”, publiée, jeudi, par l’Institut national de la statistique(INS).

Au niveau des prix, ils se replient de 1% pour les exportations et augmentent de 4,4% pour les importations.

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur en valeurs courantes ont atteint, au cours du premier trimestre 2020, 10514,9 millions de dinars(MD) en exportations et 14020,6 MD en importations, enregistrant, ainsi une baisse de l’ordre de 11,2% à l’export et de 11,4% à l’import, et ce par rapport à la même période de l’année 2019.

Nous y reviendrons