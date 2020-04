Les fédérations des transports non réguliers demandent des aides exceptionnelles

Les fédérations professionnelles du secteur du transport non régulier ont demandé au gouvernement de permettre aux professionnels de bénéficier des aides exceptionnelles en cette période de crise.

Les fédérations qui gèrent les services des Taxis individuels, collectifs touristiques et les louages ainsi que le transport rural, ont estimé que la situation actuelle caractérisée par une crise sanitaire sans précédent due à la propagation du Coronavirus, a plongé les professionnels dans la pauvreté et que tout le secteur devient fragile et vit une situation difficile.

Les dites fédérations ont exhorté le gouvernement à renoncer aux pénalités d’emprisonnement pour les professionnels, de donner des précisions sur l’échelonnement des dettes et de ne pas tenir compte des intérêts, en plus de leur permettre de bénéficier de micro-crédits et de créer un guichet unique pour assurer le suivi de la crise du secteur.

Les fédérations professionnelles du secteur du transport non régulier regroupent la fédération professionnelle des taxis individuels, le Syndicat National de la Défense du taxi individuel et l’Union Tunisienne des Taxis individuels.