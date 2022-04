Les félicitations de Kais Saied aux Tunisiens à l’occasion de l’avènement de Ramadan

Le président de la République Kais Saied s’est adressé, vendredi soir, au peuple tunisien à l’occasion de l’avènement du mois de ramadan.

Une occasion pour lancer un message fort à l’adresse de ceux qui sont à l’origine de la flambée des prix et de la montée en puissance du phénomène de la spéculation « illégale ».

Lors d’une brève allocution diffusée sur la chaîne « al-Wataniya 1 », le président Saïed a tenu à réaffirmer que le mois de ramadan est « par excellence un mois d’abstinence, de piété et une occasion exemplaire pour purger les corps et les esprits. »

« Mois saint, Ramadan ne devrait pas être en contrepartie une aubaine pour jouer sur le pouvoir d’achat du citoyen à travers la flambée des prix et les pratiques spéculatives », a martelé le chef de l’Etat.

« Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes inflexibles face à l’impératif d’assainir le pays et d’aller de l’avant sur la voie de l’édification d’une nouvelle République sur la base de la consultation électronique et du dialogue national. », a-t-il lancé.