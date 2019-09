“Les forces de sécurité tunisiennes sont une véritable réussite”, estime l’Africom

«Je suis soldat depuis près de 40 ans. Je reconnais un bon soldat quand j’en vois un. Nos partenaires tunisiens s’attaquent à l’ennemi. Nous avons constaté un considérable retour sur investissement dans la formation. Les forces de sécurité tunisiennes sont une véritable réussite ». C’est ce qu’a déclaré le Général américain et commandant de l’Africom, qui était en visite en Tunisie entre le 26 et le 28 août dernier, selon un communiqué de l’Africom. «Le général Stephen Townsend a rencontré l’ambassadeur Donald Blome, de hauts responsables de la défense tunisienne, du personnel américain et les forces tunisiennes pour constater l’impact des efforts déployés par l’ensemble du gouvernement américain en Tunisie, tout en se renseignant sur la sécurité régionale, les besoins et les préoccupations du pays qui se dirige vers les élections présidentielles », a encore précisé l’Africom.