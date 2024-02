Les forces israéliennes ont tiré sur un convoi alimentaire à Gaza, révèle CNN

Le 5 février, les forces israéliennes ont tiré sur un convoi des Nations unies transportant des denrées alimentaires vitales dans le centre de Gaza, avant d’empêcher les camions de se rendre dans la partie nord du territoire, où les Palestiniens sont au bord de la famine, selon des documents communiqués en exclusivité par les Nations unies et l’analyse de CNN.

CNN a vu des correspondances entre l’ONU et l’armée israélienne qui montrent que l’itinéraire du convoi avait été convenu par les deux parties avant l’attaque. Selon un rapport d’incident interne compilé par l’UNRWA, la principale agence de secours des Nations unies à Gaza, qui a également été vu par CNN, le camion était l’un des dix d’un convoi stationné à un point d’arrêt des forces israéliennes lorsqu’il a été la cible de tirs.

Personne dans le convoi n’a été blessé, mais une grande partie de son contenu – principalement de la farine de blé dont on a désespérément besoin pour faire du pain – a été détruite. Le fait de retracer cette attaque permet de comprendre les difficultés majeures auxquelles sont confrontées les organisations humanitaires pour acheminer l’aide aux plus de 2 millions d’habitants de Gaza – dont près de 85 % sont déplacés à l’intérieur du pays – dans le cadre du bombardement israélien de la bande qui dure depuis près de cinq mois.

« Un convoi transportant de la nourriture se dirigeait vers le nord de la bande de Gaza. Ce convoi, qui se dirigeait vers ce qu’on appelle les zones intermédiaires, a été touché. L’un des camions transportant des vivres a été touché par des tirs de la marine israélienne », a déclaré Juliette Touma, directrice mondiale de la communication de l’UNRWA, à CNN.

L’armée israélienne n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires de CNN sur la frappe. Elle a déclaré le 5 février qu’elle examinait l’incident.

- Publicité-