Les frappes américaines au Yémen, en Irak et en Syrie vont se poursuivre

Les États-Unis vont « continuer » leurs représailles contre des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie, a affirmé dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, qui n’a pas voulu dire si des frappes contre l’Iran étaient exclues.

« Nous avons l’intention de procéder à des frappes supplémentaires et de prendre des mesures supplémentaires pour continuer à envoyer un message clair selon lequel les États-Unis réagiront lorsque leurs forces seront attaquées », a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision NBC.

À la demande de la Russie, qui a accusé les États-Unis de « semer le chaos » au Moyen-Orient, le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir en urgence lundi au sujet de ces frappes, selon des sources diplomatiques.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir bombardé des dizaines de cibles au Yémen samedi, en réponse aux attaques répétées menées par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

- Publicité-