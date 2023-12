Les frappes israéliennes sur Gaza les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire moderne

Alors que le bilan des victimes palestiniennes de l’anéantissement de la bande de Gaza par Israël depuis 10 semaines dépasse les 20 000 morts, des experts en guerre ont déclaré ce week-end que la campagne de représailles comptait parmi les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire moderne.

C’est plus de deux fois le nombre de civils – et plus de 14 fois le nombre d’enfants – que les forces russes ont tué en Ukraine depuis février 2022.

Des milliers d’autres Palestiniens sont portés disparus et on craint qu’ils ne soient ensevelis sous les décombres des centaines de milliers de bâtiments détruits ou endommagés par les bombardements israéliens.

« Le nombre de civils palestiniens tués en si peu de temps semble être le plus élevé du XXIe siècle », a déclaré Michael Lynk, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme dans les territoires palestiniens de 2016 à 2022, au Washington Post samedi.

Robert Pape, historien militaire américain et professeur à l’université de Chicago, a déclaré à l’Associated Press que « Gaza est l’une des campagnes de punition civile les plus intenses de l’histoire ».

« Elle se situe désormais confortablement dans le quartile supérieur des campagnes de bombardement les plus dévastatrices de l’histoire », a-t-il ajouté.

À titre de comparaison, la bataille menée en 2017 par la coalition dirigée par les États-Unis à Mossoul, en Irak, dans le cadre de la guerre contre l’ État islamique – généralement considérée comme l’un des assauts urbains les plus intenses de ces dernières décennies – a tué environ 10 000 civils, dont près d’un tiers à la suite de bombardements aériens.

Pape a déclaré que, selon certains critères, les bombardements israéliens sur Gaza dépassent les « bombardements de terreur » effectués par les Alliés sur les villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a fait remarquer que les frappes aériennes américaines et britanniques ont effacé environ 40 à 50 % des zones urbaines des 51 villes allemandes bombardées entre 1942 et 1945, et qu’environ 10 % de tous les bâtiments en Allemagne ont été détruits. À Gaza, environ un bâtiment sur trois a été détruit. Dans le nord de la bande de Gaza, plus des deux tiers des bâtiments ont été rasés.

« Gaza est désormais d’une couleur différente de l’espace. Sa texture est différente », a déclaré à l’AP Corey Scher, qui étudie les catastrophes naturelles et les guerres à l’aide de la télédétection par satellite au Graduate Center de la City University of New York

