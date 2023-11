Les Gazaouis du nord  doivent être autorisés à rentrer chez eux dès que possible, affirme Washington

L’envoyé de l’administration Biden pour la situation humanitaire à Gaza, David Satterfield, a déclaré que les Palestiniens du nord de Gaza qui ont fui vers le sud ces dernières semaines « doivent être autorisés à retourner chez eux dans le nord dès que possible ».

Mardi, un haut fonctionnaire israélien qui informait les journalistes de l’accord récemment conclu sur les otages avait souligné que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait bloqué l’inclusion d’une clause qui aurait permis aux Palestiniens qui ont évacué vers le sud à la demande d’Israël de retourner dans le nord, où les troupes israéliennes prévoient toujours de poursuivre leurs opérations après l’expiration de la pause de plusieurs jours dans les hostilités.

Il n’est pas certain non plus qu’un grand nombre de ceux qui ont fui vers le sud seront en mesure de revenir une fois les combats terminés, car une grande partie de la région a été détruite par la guerre.

Dans une interview accordée à la chaîne libanaise al-Jadeed, David Satterfield a réitéré la position américaine contre le déplacement des Palestiniens. Des propositions récentes émanant de députés israéliens de droite et même centristes ont appelé les pays du monde entier à accueillir les habitants de Gaza et à promouvoir leur réinstallation volontaire.

