Les gouverneurs appellent au renforcement et à l’unification des mesures de lutte contre la propagation du COVID-19

Les gouverneurs des différentes régions du pays ont souligné, dimanche, la nécessité de renforcer et d’unifier les mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 et de garantir la protection des policiers dans leur fonction de faire respecter la loi.

Ils ont également appelé à développer la stratégie médiatique pour faire face à la diffusion de rumeurs et à élargir les mesures de contrôle aux ports de plaisance et de pêche.

Réunis en conclave ce dimanche dans le cadre de la poursuite de la Conférence périodique des gouverneurs, sous la présidence des ministres de l’Intérieur, Hichem Mechichi et de la Santé, Abdellatif Mekki au siège du ministère de la Santé, les gouverneurs ont insisté sur la nécessité de garantir la protection des policiers et des structures chargées de la prévention appelés à faire respecter la loi. Ces derniers ont pour mission d’imposer la mise en quarantaine d’office à toutes les personnes en provenance de l’étranger en prévention de la propagation du COVID-19.

Il s’agit également de renforcer les équipements pour le dépistage du Coronavirus au niveau des postes frontaliers terrestres avec l’Algérie et la Libye.

Certains gouverneurs ont demandé une coordination avec le ministère de la Justice afin de permettre aux procureurs de la République d’assister aux conseils régionaux pour faire appliquer la loi à ceux qui refusent la mesure de mise en quarantaine.

Ils ont également souligné l’impératif de prendre toutes les précautions d’usage et de passer en stade 3 dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le COVID-19.

D’autres gouverneurs ont pointé du doigt le manque de ressources humaines proposant de faire appel à des retraités dans les secteurs médicaux et paramédicaux pour venir renforcer volontairement les équipes. Il s’agit aussi d’œuvrer à associer les organisations de la société civile dans les efforts de prévention et de sensibilisation contre le Coronavirus.

Au cours de cette rencontre, il a été convenu avec Nissaf Ben Alaya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes de remettre aux gouverneurs une liste nominative des personnes arrivant en Tunisie en provenance de tous les pays.

Une autre proposition a été avancée pour que la fiche de renseignement soit dûment remplie par les voyageurs et remise au douanier lorsqu’ils se présentent au contrôle des passeports. D’autres gouverneurs ont proposé l’ouverture d’un compte bancaire pour que les Tunisiens résidant à l’étranger puissent faire un don par virement ou par virement postal pour les Tunisiens à l’intérieur du pays.

Intervenant à cette occasion, Nissaf Ben Alaya a insisté sur la nécessité d’imposer en urgence l’alerte sur les cas suspects, relevant qu’une application informatique a été présentée au ministre de la Santé pour le assurer le suivi des personnes placées en auto-isolement.

Pour sa part, le Directeur général de la Pharmacie centrale Khalil Amous a souligné la nécessité de cerner les besoins des régions en équipements préventifs pour garantir progressivement leur acheminement, appelant à la prise de décisions drastiques pour diminuer l’affluence dans les marchés hebdomadaires.

En réponse aux intervenants, le ministre de l’Intérieur a affirmé que “la loi doit être appliquée à tous”, saluant l’idée de renforcer la coopération avec les organisations nationales pour la mobilisation des efforts de prévention contre le Coronavirus.

De son côté, le ministre de la Santé, a indiqué que la commission de vigilance est en train d’établir la liste des volontaires parmi les retraités dans les corps médical et paramédical selon les besoins. Les personnes mises en quarantaine sont considérées comme étant en arrêts maladie payés, a-t-il dit.