Les grandes lignes du budget de l’Etat pour l’année 2020

Le budget de l’Etat pour l’année 2020 s’élève à 47,227 milliards de dinars, soit une augmentation de 9,5%, par rapport au résultat actualisé de 2019 (budget de 41,06 milliards de dinars) paru dans le projet de la loi de finances complémentaire de la même2019.

Le gouvernement de Youssef Chahed a élaboré ce budget sur certaines hypothèses relatives à l’évolution des indicateurs économiques et en adoptant un taux de croissance de 2,7% aux prix courantx contre 1,4% actualisé pour l’année 2019 , un prix de référence du baril de pétrole (Brent) de 65 dollars et une progression de 9% des importations des biens contre 9,7% actualisé pour l’année 2019.

Le projet du budget, publié sur le site du ministère des Finances, s’est limité à ces hypothèses et ne mentionne pas le taux de change du dinar.

Les dépenses de gestion pour l’année 2020 s’élèvent à 28,263 milliards de dinars, soit une hausse de 5,1% par rapport à l’année 2019, dont 19,030 milliards de dinars de dépenses dédiées au paiement des salaires, soit 15,2% du PIB contre 17,165 milliards de dinars actualisé 2019 (15% du PIB).

Selon le projet du budget de l’Etat pour 2020, les dépenses de développement s’élèvent à 6,9 milliards de dinars et environ 11,678 milliards de dinars seront consacrés au remboursement du service de la dette.

Les dépenses de subvention sont estimées à 4,180 milliards de dinars. Il s’agit de la subvention des produits de base 1,8 milliard de dinars, des carburants et de l’électricité (1,880 milliard de dinars) et du transport public (0,5 milliard de dinar).

Considéré comme une continuation du plan d’action du gouvernement visant à améliorer la croissance et maîtriser les grands équilibres financiers, il sera œuvré dans le cadre du nouveau projet à la réduction du déficit budgétaire à 3% en 2020 contre 3,5% (chiffre actualisé) en 2019, selon le projet de la loi de finances complémentaire et 4,8% en 2018.

L’action du gouvernement sera axée sur le renforcement des ressources propres de l’Etat pour les porter à 9%, contre 18,1% en 2019 et 17% en 2018.

Dans ce contexte, l’accent sera mis sur l’augmentation des recettes fiscales de 9,2% pour atteindre 31, 759 milliards de dinars et des recettes non fiscales de 3, 800 milliards de dinars (contre 3,637 milliards de dinars en 2019), auxquelles s’ajoutent des dons de 0,300 milliard de dinars, contre 0,190 milliard de dinars actualisé pour l’année 2019.