Les habitants de Aïn Draham refusent d’accueillir des personnes infectées par le virus

Les habitants de Aïn Drahem, gouvernorat de Jendouba et des membres de la société civile se sont rassemblés, ce mercredi 18 mars 2020, pour protester contre la décision de la Fédération tunisienne de football et du ministère de la jeunesse et des sports, qui consiste à accueillir les personnes infectées par le Coronavirus, dans le Complexe sportif international.

Selon Mosaïque FM, les protestataires ont souligné qu’une telle décision aurait des conséquences désastreuses pour les habitants de la région, et que la possibilité d’infection deviendrait élevée, appelant ainsi le ministère et la Fédération à revenir sur cette décision.