Les hommes d’affaires de Sfax à l’œuvre avec ceux de Tripoli

Le Forum des hommes d’affaires libyo-tunisiens s’est tenu au siège de la Chambre de commerce de Tripoli, à Tripoli, sous le slogan « Soutenir et renforcer la coopération économique commune ».

La délégation de la Chambre de commerce de Sfax y effectue une visite de trois jours. Lors de la session d’hier, les participants ont passé en revue la consolidation de la coopération et du partenariat entre les deux chambres et l’augmentation des échanges commerciaux, industriels et d’investissement entre elles, précise le site Libya Herald.

Le président de la Chambre de Tripoli, Mohamed Gaddah, s’est félicité de cette rencontre d’hommes d’affaires libyens et tunisiens qui est de nature à renforcer la coopération dans les domaines économiques entre les deux pays.

Pour sa part, le responsable de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Rida Fourati, a expliqué l’esprit de coopération et de fraternité entre les deux pays, en précisant que la délégation tunisienne comprend plusieurs jeunes de la ville de Sfax représentant des entreprises tunisiennes dans les domaines industriel et artisanal.

Il est à noter que cette visite s’est déroulée en coordination avec les deux chambres pour assurer le suivi des accords signés entre les deux parties dans différents domaines économiques.

Les points les plus marquants sur lesquels le forum s’est concentré ont été les moyens de relancer la coopération économique entre les deux pays et de redonner un élan à la disponibilité des produits tunisiens sur les marchés libyens, et de souligner l’activation des accords précédents entre les deux chambres de manière à élever le niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays au niveau qui lui convient.

Le forum a également abordé certains problèmes dans les lois commerciales libyennes et tunisiennes qui limitent le niveau de coopération et les moyens de les résoudre, de surmonter les difficultés dans la zone frontalière et de renforcer le contrôle de celle-ci pour surveiller la sortie et l’entrée des marchandises d’une manière qui ne soit pas en conflit avec la loi dans les deux pays. La Chambre de Tripoli a rapporté que la délégation tunisienne en visite, qui comprend plusieurs hommes d’affaires actifs dans divers domaines en Tunisie, a apporté avec elle des messages du gouvernement tunisien pour soutenir le programme de développement libyen que les entreprises tunisiennes vont entreprendre dans le domaine de la construction et de l’achèvement des unités de logement bloquées. Une partie de cette délégation était arrivée samedi dernier à Tripoli pour une visite de travail en Libye au cours de laquelle elle s’entretiendra avec des responsables libyens sur la coopération économique et visitera sur le terrain un certain nombre d’usines et de grands centres commerciaux