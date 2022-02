Les hommes d’affaires de Sfax et de Tripoli discutent de la coopération en matière de soins de santé

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli a organisé une réunion pour un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et d’hommes d’affaires travaillant dans le domaine des soins de santé de Libye et de Tunisie, en marge de l’exposition sur les soins de santé à Tripoli.

Les entreprises ont présenté leurs produits et discuté des aspects de la coopération mutuelle dans le domaine des soins de santé.

Ahmed Barbash, membre du conseil d’administration de la Chambre, a déclaré à l’agence libyenne Cloud News qu’ils visaient à créer un véritable partenariat avec leurs homologues de Sfax, soulignant que ces derniers ambitionnent de lancer des cliniques en Libye.

« Nous souhaitons également établir une communication entre les secteurs privés libyen et tunisien », a-t-il ajouté.

Le président de la chambre de commerce de Sfax, Hafez Ben Omar, a déclaré que la réunion contribue à créer des partenariats avec les entreprises libyennes et que c’est une occasion de rapprocher les hommes d’affaires des deux pays.