Les hommes d’affaires qataris encouragés à investir en Tunisie

La Chambre du Qatar (QC) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) ont discuté du renforcement de la coopération dans les domaines du commerce et de l’agriculture, ainsi que des opportunités d’investissement disponibles dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la pêche.

C’était lors de la réunion du directeur général par intérim du QC, Ali Saeed Sherbak Al Mansori, mardi, avec le directeur général de l’APIA et le commissaire général de la Tunisie à l’Expo horticole 2023 de Doha, Inji Doggui Hanini.

Les deux parties ont convenu d’organiser une réunion conjointe entre les hommes d’affaires qataris et tunisiens pour examiner les opportunités d’investissement et explorer la possibilité d’établir des alliances et des coentreprises dans le domaine de la sécurité alimentaire entre les entreprises qataries et tunisiennes, que ce soit au Qatar ou en Tunisie, précise l’agence de presse qatarie QNA.

Ali Al Mansori a exprimé la satisfaction de la Chambre d’accueillir la réunion conjointe et a invité les hommes d’affaires qataris à y participer, notant que de telles réunions aident à renforcer la coopération entre les chefs d’entreprise et ouvrent la voie à l’établissement de partenariats et d’alliances. Il a souligné que ces efforts contribueraient à développer les échanges commerciaux entre les deux pays, qui atteindront 254 millions de rials qataris en 2023.

Il a noté que la Chambre encourage les hommes d’affaires qataris à explorer les opportunités d’investissement qui se présentent en Tunisie, soulignant qu’elle accueille également les investisseurs tunisiens désireux d’investir au Qatar.

Pour sa part, Inji Doggui Hanini a salué les bonnes relations entre les deux pays, notant qu’il y a un intérêt à encourager la coopération entre les deux parties dans les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.