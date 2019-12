Les hôpitaux de la région ont mis à disposition tous les moyens pour prendre en charge les blessés de l’accident du bus survenu à Ain Snoussi

Le directeur régional de la santé à Bizerte, Jameleddine Saidani a indiqué que les hôpitaux et centres hospitaliers de la région ont mis à disposition tous les moyens humains et logistiques pour accueillir et prendre en charge les blessés de l’accident du bus, survenu dimanche dans la région de Ain Snoussi à Béja, ayant fait 24 morts et 18 blessés selon le bilan annoncé par la cellule de crise du ministère de la santé.

Saidani a ajouté dans une déclaration au correspondant de la TAP à Bizerte, que le service de chirurgie générale et de réanimation sont prêts à aider et à prendre en charge les blessés, soulignant la mobilisation massive des médecins et du personnel paramédical et administratif dans les hôpitaux de la région.