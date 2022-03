Les horaires scolaires et de travail ne contribuent pas au bien-être des familles

La ministre de la Femme et des Affaires familiales et chercheuse en sociologie, Amel Belhaj Moussa a admis que l’horaire scolaire et l’horaire de travail ne contribuent pas au bonheur des familles, selon ce que rapporte Mosaïque Fm.

Elle a, par ailleurs, affirmé qu’il y a conscience de ce problème mais la question concerne toute la société, et aucune structure gouvernementale n’est en mesure de le résoudre. « Il est important de réunir les différentes structures pour un dialogue national élargi », a-t-elle souligné.

Et d’ajouter que ces questions sociales nécessitent l’implication de toutes les parties pour la mise en place d’une nouvelle approche professionnelle et scolaire en faveur de l’enfant et de la famille.