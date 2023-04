Les Horchani veulent « combattre la pauvreté » par « Taysir » désormais contrôlée à presque 100 %

La banque Amen a cédé au groupe Horchani sa participation dans la société Taysir Microfinance à un prix de 270 dinars/action. Le montant global de la cession de 6.609 actions s’élève à 1,784 MDT. L’information est rapportée par les commissaires aux comptes de l’Amen Bank dans le dernier bilan de l’entreprise. L’Amen y avait 5,5 %, sans compter les 1,65 % de l’assureur Comar filiale de l’Amen. Horchani Finance est ainsi désormais actionnaire à 98,2 % de Taysir.

Dirigée par Naila Bsiri Horchani, Taysir se présente comme la « première institution de microfinance agréé en Tunisie. Créée en 2013, elle fait cinq ans plus tard une augmentation de capital pour le porter à 12 MDT. L’augmentation a été réservée au groupe Horchani, qui se donne pour mission de « combattre la pauvreté en Tunisie » par cette institution de crédit, pouvait-on lire en Home-Page du site de l’entreprise que dirige Rached Horchani et dont le vice-président est l’ancien président du CA de l’UBCI Fathi Mestiri. Taysir affiche sur son site plus de 155,465 MDT en crédits décaissés, pour 34.670 clients servis, dont 54 % dans des zones de développement rural, 41 % aux jeunes et 48 % aux femmes.