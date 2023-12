Les Houthis attaquent un destroyer US et des navires commerciaux en mer Rouge

Un navire de guerre américain et plusieurs navires commerciaux ont été attaqués dimanche en mer Rouge. Le Pentagone a déclaré être «au courant d’attaques contre l’USS Carney et des navires commerciaux en mer Rouge et nous fournirons des informations dès qu’elles seront disponibles», rapporte Associated Press.

L’armée britannique a déclaré plus tôt qu’il y avait eu une attaque présumée de drone et des explosions en mer Rouge, sans donner plus de détails. Le Pentagone n’a néanmoins pas précisé d’où provenaient les tirs. Toutefois, les rebelles houthis du Yémen ont lancé une série d’attaques contre des navires en mer Rouge, ainsi que des drones et des missiles visant Israël.

