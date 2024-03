Les Houthis disent réserver « d’autres surprises » aux USA et à la Grande-Bretagne

Un haut responsable houthi, Abdul Sattar Al-Nehmi, a déclaré que les opérations des Houthis se poursuivraient jusqu’à ce que le groupe force les puissances mondiales, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, à mettre en œuvre leurs demandes, qui comprennent l’arrêt des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et l’augmentation de l’aide humanitaire à Gaza.

Le chef des Houthis, Abdul-Malik al-Houthi, avait annoncé jeudi que le groupe avait mené 96 attaques de missiles et de drones au cours des cinq derniers mois, visant 61 navires en mer Rouge et dans le golfe.

Les Houthis ont également confirmé qu’ils avaient introduit la guerre sous-marine dans leurs opérations, ce qui témoigne du développement de leurs capacités militaires et suscite des inquiétudes au niveau international.

Al-Nehmi a déclaré que le groupe réservait « d’autres surprises » qui amèneront les États-Unis, Israël et d’autres puissances occidentales à répondre aux demandes des Houthis. Il a déclaré que les attaques contre le True Confidence et le Rubymar résultaient de l’insistance des marins à défier les Houthis et à se diriger vers les ports israéliens. Aucun des deux navires n’était en route vers Israël.

« Nous croyons fermement en notre direction et en ses décisions, ce qui nous motive à poursuivre ces opérations pour soutenir nos frères de Gaza », a déclaré Al-Nehmi.

