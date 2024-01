Les Houthis menacent de s’en prendre aux intérêts américains et britanniques, des « cibles légitimes »

Les Houthis ont menacé de riposter aux frappes menées tôt vendredi par les Etats-Unis et le Royaume-Uni au Yémen, en s’en prenant aux intérêts de ces deux pays, considérés désormais comme des « cibles légitimes ».

Les frappes américaines et britanniques, « 73 raids », ont visé des sites militaires à Sanaa et dans les gouvernorats de Hodeida (ouest), Taëz (sud), Hajjah (nord-ouest) et Saada (nord), avait indiqué plus tôt le porte-parole militaire des Houthis.

Le président américain, Joe Biden, a parlé de son côté d’une opération menée « avec succès » en réponse « directe aux attaques sans précédent des Houthis de navires internationaux en mer Rouge », évoquant une action « défensive » pour protéger notamment le commerce international.

Leur reprochant d’avoir ignoré « les avertissements répétés de la communauté internationale », le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a qualifié les frappes de mesures « nécessaires (…) en état de légitime défense ».

Des avions de combat et missiles Tomahawk ont été utilisés pour l’opération, ont indiqué plusieurs médias américains. Dans une déclaration commune, Washington, Londres et huit de leurs alliés parmi lesquels l’Australie, le Canada et Bahreïn ont souligné que leur objectif était la « désescalade » en mer Rouge.

Les Etats-Unis ont sanctionné vendredi deux transporteurs maritimes, l’un basé à Hong Kong et l’autre aux Emirats arabes unis, pour leur soutien financier aux Houthis.

Malgré les frappes américaines, Washington ne « cherche pas de conflit avec l’Iran », a assuré vendredi la Maison Blanche.

