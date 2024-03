Les Houthis prennent pour cible le navire israélien MSC SKY en mer d’Arabie

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré lundi que le groupe avait pris pour cible le « navire israélien MSC SKY » en mer d’Arabie. « Les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération de ciblage contre un navire israélien, le MSC SKY, en mer d’Arabie, à l’aide d’un certain nombre de missiles navals appropriés, et le tir a été précis et direct », a déclaré Saree, précisant que l’incident s’était produit quelques heures après une autre opération menée par les Houthis du Yémen, au cours de laquelle ils ont pris pour cible plusieurs navires de guerre américains en mer Rouge.

« Grâce à ces deux opérations, nous confirmons notre capacité à cibler simultanément des navires de guerre et d’autres navires », a-t-il déclaré, promettant de poursuivre les attaques contre les navires passant par le Yémen jusqu’à ce que cesse la guerre israélienne contre Gaza.

