Les IFNB tunisiennes de plus en plus dépendantes des financements bancaires

Les institutions financières non bancaires (IFNB) tunisiennes sont de plus en plus dépendantes des financements bancaires nationaux, ce qui, avec des asymétries actif-passif souvent importantes, augmente les risques de liquidité, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport. Le financement auprès des institutions financières internationales (IFI), historiquement une source de financement clé, a chuté à 21% pour le secteur du leasing domestique à la fin du premier semestre 23 (fin 2021 : 28%), en partie en raison de coûts de couverture en devises étrangères matériellement plus élevés dans le contexte de l’environnement opérationnel difficile de la Tunisie.

Fitch note sept sociétés de leasing tunisiennes (fin 2022 : 90% des actifs du secteur), une société de factoring et un prêteur de microfinance. L’agence a confirmé les notations nationales de toutes ces sociétés, à l’exception d’Enda Tamweel, le plus grand prêteur de microfinance du pays, dont elle a relevé la note nationale.

Le secteur bancaire national représentait 79 % du financement hors fonds propres à la fin du premier semestre de l’année 23 (fin 2021 : 72 %). L’État tunisien s’appuie de plus en plus sur le financement à court terme des banques nationales pour compenser la rareté du financement extérieur, ce qui pourrait réduire le financement supplémentaire du secteur bancaire pour les IFNB nationales. Toutefois, la plupart des IFNB nationales ont conservé l’accès à des sources de financement alternatives, mais plus coûteuses, telles que le marché obligataire national et, dans une moindre mesure, les IFI, ce qui atténue ce risque.

Les sociétés de factoring et de microfinance résistent mieux aux pressions opérationnelles que les sociétés de leasing, en raison de la durée moyenne plus courte des actifs et de l’absence de plafonnement des taux de prêt qui permet de meilleures marges.

La qualité des actifs est restée stable au premier semestre 2013, observe Fitch qui s’attend à ce que « des amortissements importants et des normes de souscription plus strictes aident les IFNB à contenir l’augmentation du risque de crédit et à se conformer à l’exigence réglementaire de réduction des ratios de NPL( créances douteuses) ». La diminution des charges de dépréciation d’actifs et la stabilisation des taux d’intérêt ont contribué à l’augmentation de la rentabilité au 1er semestre 23, qui devrait se poursuivre en 2024 selon Fitch.

Les notations nationales des IFNB tunisiennes vont de » B+(tun) » à » A-(tun) » avec des perspectives stables, reflétant l’opinion de Fitch selon laquelle les profils de crédit relatifs à l’échelle nationale resteront inchangés. Les notations nationales des IFNB filiales de banques à capitaux étrangers ont tendance à être plus élevées car l’agence de rating dit s’attendre à un soutien extraordinaire, si nécessaire.