Les incendies, déclarés aux forêts de Bizerte, Béja et Jendouba maîtrisés

» Les incendies qui se sont déclarés aux forêts de Bizerte, Béja et Jendouba ont été maîtrisés, grâce à la mobilisation de l’ensemble des moyens matériels et humains disponibles « , a indiqué mardi, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, ajoutant que les sites touchés ont été refroidis et demeurent sous surveillance, actuellement, en prévision de toute urgence.

Le département a fait savoir, également, dans un communiqué publié lundi, que le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, a effectué une visite aux forêts sinistrées dans les trois gouvernorats de Bizerte, Beja et Jendouba.

Il a recommandé, à cette occasion, de doter les régions de Tamra (à la délégation de Sejnane à Bizerte), Cap Negro et Fernana (à Jendouba) des équipements nécessaires de manière a dresser des barrières entre les maisons et la forêt, afin de protéger les habitants.

Il a appelé, également, à accélérer le reboisement des zones qui ont connu des incendies, depuis plus de 3 ans, et à intensifier la surveillance et la vigilance aux niveaux des différentes forêts.

Belati a souligné, en outre, l’impératif d’accélérer la révision de la législation forestière, notamment les dispositions relatives à la dissuasion des contrevenants.

Il a appelé, aussi, les habitants des zones forestières à faire preuve de prudence et de vigilance, afin d’éviter la propagation des incendies et à signaler tout acte suspect survenus dans leurs zones.

Le ministre a affirmé que son département examine la possibilité de créer des entreprises citoyennes dans ces régions, lesquelles seront invitées à assurer une exploitation adéquate des produits forestiers, notamment dans le domaine des plantes médicinales, afin de créer la richesse d’une part et préserver les forêts d’autre part.

