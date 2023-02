Les infrastructures logistiques tunisiennes se classe à la 32ème place au niveau des pays émergents

D’après le rapport « Emerging market logistics index 2023 » publié par les entreprises Agility et Transport Intelligence, la Tunisie se classe au 32ème rang – sur les 50 pays émergents étudiés – en matière de compétitivité des infrastructures logistiques. La Tunisie améliore donc son classement de 2 places par rapport à l’année 2021. A l’échelle continentale, la Tunisie se classe en 6ème position derrière le Maroc (20ème), l’Egypte (20ème), l’Afrique du sud (24ème), le Kenya (25ème) et le Ghana (29ème). Au niveau de la région ANMO, la Tunisie se classe au 9ème rang. Le classement est dominé par la Chine (1ière), l’Inde (2ième) et les Emirats arabes unis (3ème).

