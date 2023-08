La Garde nationale du Wyoming renforce le partenariat avec l’Armée tunisienne

La 133e compagnie de soutien du génie de la Garde nationale du Wyoming a récemment noué une collaboration fructueuse avec les ingénieurs tunisiens en mai, forgeant un partenariat précieux dans le cadre du programme de partenariat d’État. L’échange visait à fournir un soutien et une formation essentiels à la 61e compagnie de génie tunisien et la brigade tunisienne des forces spéciales lors d’un exercice d’entraînement combiné conjoint à Bizerte, en Tunisie. Cette initiative améliore les capacités militaires et favorise des relations solides entre les deux nations.

Selon le Département militaire du Wyoming, grâce au SPP, cet exercice a procuré une opportunité précieuse de partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences. Ensemble, ils ont travaillé à travers des exercices conjoints, des programmes de formation et des ateliers pour améliorer leur expertise et développer des solutions innovantes pour différents défis. Les unités se sont concentrées sur des tâches telles que le développement de l’infrastructure, la construction et le soutien logistique, qui sont essentielles pour s’assurer que les soldats peuvent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. L’objectif principal était d’enrichir la préparation et l’efficacité des forces spéciales tunisiennes dans la réalisation de missions complexes.

Le sergent-major de la 61e de génie de l’armée tunisienne a félicité les équipes en disant : « Tout le monde a fait un excellent travail. Cette installation contribuera à créer davantage d’opportunités de formation pour nos soldats tunisiens et d’espace pour la formation. Je tiens à remercier le 133e pour tout ce qu’il a fait. Je fais ça depuis 28 ans, et nouer des relations est toujours bon.

En partageant leur expertise et en apprenant les uns des autres, les deux groupes ont amélioré leurs capacités d’ingénierie, leur efficacité dans les opérations et leur croissance professionnelle.

« L’objectif principal de cet échange n’était pas seulement de fournir une formation mais aussi d’encourager la collaboration et le travail d’équipe avec nos partenaires internationaux en Tunisie », a expliqué le capitaine Ethan Carswell, commandant de la 133rd Engineer Support Company. « Cela établit une base qui permet aux deux équipes d’améliorer leurs compétences, d’élargir leurs perspectives, de comprendre différentes cultures et de se développer professionnellement à l’échelle mondiale. Ce partenariat renforce nos liens stratégiques avec la Tunisie et soutient la sécurité mondiale.

Ce partenariat va au-delà des organisations militaires impliquées et a un impact positif sur les communautés qu’ils servent. En tirant parti de leur expertise en ingénierie, les efforts conjoints du 133e avec le 61e et BFS contribueront au développement des infrastructures et à la résilience globale des deux nations. Cela démontre l’engagement des deux pays à renforcer leurs relations, à promouvoir la paix et à renforcer leurs capacités militaires.