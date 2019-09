Les ingénieurs du public en sit-in, le 11 septembre

Les ingénieurs du secteur public et de la fonction publique organiseront, un sit-in, mercredi 11 septembre 2019, à partir de 9h00 du matin, à la place Mohamed Ali au centre ville, a indiqué l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens(OIT).

Des ingénieurs de toutes les régions seront aussi en sit-in devant les sièges régionaux de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a ajouté l’OIT.

Les ingénieurs protestent, selon la même source, parce qu’ils ont été exceptés de l’augmentation de la prime spécifique approuvée en vertu d’un accord conclu, le 5 septembre 2019, entre le Gouvernement et l’UGTT.

Ils ont décidé, à cet effet, de créer une cellule de crise sous la supervision de l’OIT pour examiner les situations matérielles et morales des ingénieurs des établissements et entreprises publiques et les sociétés à participation publique en vue de les affilier à la liste des bénéficiaires des augmentations annoncées.