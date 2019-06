Les intentions de vote grimpent à 47 pc à Tozeur

Un sondage d’opinion sur le citoyen et les élections a fait état de l’augmentation des intentions de vote à 47 pc aux prochaines législatives et présidentielles (contre 33 pc en 2018).

Le sondage est réalisé par l’association Irada pour le développement de Tozeur, en partenariat avec l’International Republican Institute (IRI), dans le cadre du projet de renforcement de la participation de la femme et des jeunes aux prochaines échéances électorales.

Le président de l’association, Yassine Brani a précisé au cours d’une conférence de presse dimanche, que le sondage a été réalisé sur un échantillon de 5 pc du corps électoral de la région de Tozeur, soit 3850 électeurs sur un ensemble de 80 mille.

Selon lui, la hausse enregistrée au niveau des intentions de vote traduit de l’amélioration a confiance en les élections. Toutefois, l’électeur a toujours besoin de sensibilisation et d’encouragement, a-t-il estimé.

Il a ajouté que les résultats du sondage d’opinion ont, également, révélé que 60 pc des électeurs n’ont aucune idée du calendrier électoral, ce qui dénote une faible prise de conscience des différentes étapes du processus électoral.

Le conférencier a assuré que l’association œuvrera avec ses partenaires à la sensibilisation du corps électoral et l’introduction de techniques favorisant la participation de la femme et des jeunes aux prochaines élections législatives et présidentielle. Il a fait savoir, dans ce sens, qu’au niveau national, Tozeur occupe la deuxième position en ce qui concerne le taux d’inscription au registre électoral. En effet la région a enregistré 80 mille électeurs inscrits, sur un ensemble de 100 mille concernés par les élections.