Les interceptions de migrants au large de la Tunisie passent du simple au quintuple

Les garde-côtes tunisiens ont déclaré voir intercepté plus de 14 000 migrants tentant de rejoindre l’Europe de janvier à mars, soit plus de cinq fois le nombre de ceux qui ont tenté le voyage au cours du premier trimestre 2022.

« Les patrouilles des garde-côtes ont empêché 501 tentatives clandestines de franchir la frontière maritime et ont secouru 14 406 migrants, dont 13 138 originaires de pays d’Afrique subsaharienne, entre le 1er janvier et le 31 mars », précisent-ils dans un communiqué.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 2 532 interceptés durant la même période l’année dernière, dont 1 657 originaires d’Afrique subsaharienne, a déclaré le porte-parole de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli.

« Le nombre est en nette augmentation, car de plus en plus de personnes tentent de partir », a-t-il fait observer.

La grande majorité des interceptions ont eu lieu au large des gouvernorats s de Sfax et de Mahdia, dont les côtes se trouvent à seulement 150 kilomètres de l’île italienne de Lampedusa.

La Tunisie sert depuis longtemps de rampe de lancement pour les personnes fuyant les conflits dans des pays aussi éloignés que le Cameroun et le Soudan et cherchant à se mettre en sécurité en Europe, souvent à bord d’embarcations surchargées et en mauvais état de navigabilité.

Cette augmentation survient également alors que le gouvernement italien de droite dure fait pression sur Tunis pour qu’elle réduise le nombre d’arrivants.

Selon le ministère italien de l’intérieur, plus de 14 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l’année, contre un peu plus de 5 300 au cours de la même période l’année dernière.

Les experts en matière de migration ont fait valoir que, malgré la rhétorique des dirigeants européens contre les trafiquants d’êtres humains, le fait d’intercepter les migrants tout en n’offrant pas de passage sûr à ceux qui en ont réellement besoin ne fait que créer des « affaires répétitives » pour les trafiquants.