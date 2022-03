Les investisseurs émiratis reviennent en force en Tunisie

Le groupe Bukhatir basé aux Émirats arabes unis va relancer un projet immobilier de 5 milliards de dollars à Tunis, ont déclaré vendredi des sources tunisiennes à Reuters, le premier grand projet dans le pays depuis la révolution de 2011.

Les mêmes sources ont précisé que le groupe lancera officiellement le projet Tunis Sports City la semaine prochaine après une interruption due à la révolution qui a renversé l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali.

Le projet comprend des académies de sport, un terrain de golf, des hôtels et des appartements sur 275 hectares au nord de Tunis. Il devrait initialement fournir environ 10 000 emplois dans le pays, où le taux de chômage est supérieur à 18 %.

De même, le gouvernement tunisien a attribué à la société émiratie AMEA Power un marché de concession et un accord d’achat d’électricité pour un projet solaire de 100 MW à Kairouan, d’une valeur de 100 millions de dollars.

La construction de la centrale solaire devrait « commencer d’ici la fin de l’année », précise l’agence de presse émiratie WAM.

Le projet prévoit une production de près de 223 171 MWh d’électricité par an, ce qui permettra d’économiser plus de 113 525 tonnes métriques d’émissions de CO2 par an.