Les investisseurs italiens en Tunisie exposent leurs griefs au ministre de l’Economie

Un groupe d’hommes d’affaires italiens a demandé au gouvernement tunisien d’améliorer les services logistiques dans le transport maritime.

Lors d’une réunion avec le ministre tunisien de l’Economie et de la planification, Samir Saied, les chefs d’entreprises italiens opérant dans plusieurs secteurs dans le pays ont également demandé aux autorités locales de développer le code des changes et les procédures administratives afin de stimuler le climat des affaires et des investissements dans le pays.

La réunion a été organisée par l’ambassadeur d’Italie à Tunis Lorenzo Fanara dans le cadre d’une série d’activités visant à accroître la présence des entreprises italiennes en Tunisie.

« C’était l’occasion d’examiner les possibilités de renforcer la coopération entre les deux parties. Les entrepreneurs italiens ont exprimé leur fort intérêt pour les opportunités offertes par le marché tunisien », a indiqué l’ambassadeur italien dans un communiqué.

La délégation italienne a souligné la nécessité de numériser les transactions et d’instaurer r une stabilité fiscale en Tunisie. Ils ont également recommandé d’étendre le réseau de gaz naturel pour connecter les projets d’investissement à grande échelle à Bizerte et de promouvoir les énergies alternatives telles que l’hydrogène vert, en particulier pour les industries à forte consommation d’énergie comme les cimenteries, selon un communiqué publié par le ministère de l’Économie et de la Planification.

La délégation d’affaires a demandé « la résolution du problème de la connexion des projets d’énergie renouvelable au réseau de distribution de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) », et a également « exprimé sa prédisposition à développer les investissements dans divers secteurs, y compris les énergies renouvelables, comme première étape avant de compléter la connexion électrique entre la Tunisie et l’Italie », ajoute le communiqué.

Saied a renouvelé l’engagement de son département « à apporter l’appui nécessaire aux investisseurs italiens pour développer leurs projets dans les meilleures conditions », ce qui a été « chaleureusement accueilli » par la délégation italienne.