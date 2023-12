Les Israéliens veulent un échange d’otages pour obtenir un cessez-le-feu, selon un sondage Maariv

Une majorité écrasante de 67% des Israéliens sont en faveur d’un échange d’otages qui entraînerait un cessez-le-feu, selon un sondage Maariv publié jeudi.

Alors que la majorité des personnes interrogées sont favorables à un échange d’otages et à un cessez-le-feu similaire à celui mis en place en novembre, 22% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles y étaient opposées en échange d’un cessez-le-feu. 11 % des personnes interrogées se sont déclarées incertaines.

D’un point de vue politique, 84% des électeurs des partis d’opposition de gauche avant la mise en place du gouvernement d’urgence ont répondu qu’ils étaient favorables à l’exécution d’un accord dans les conditions présentées.

Parmi les électeurs des partis de la coalition de droite, l’opinion était plus polarisée – 51 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles soutenaient l’accord, contre 35 % qui s’y opposaient.

L’enquête a été réalisée dans le contexte des pourparlers menés ces derniers jours entre Israël et le Hamas pour tenter de parvenir à un nouvel accord sur l’échange d’otages.

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que le Hamas avait rejeté une proposition israélienne visant à arrêter les combats pendant au moins une semaine en échange de la libération des otages. Il a également été rapporté aujourd’hui que Hamas avait encore durci sa position et déclaré qu' »il n’y aura plus d’accord jusqu’à la fin de la guerre ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été accusé d’adopter une position aussi dure : « Nous nous battons jusqu’à la victoire. Nous n’arrêterons pas la guerre tant que nous n’aurons pas atteint tous ses objectifs : l’élimination du Hamas et la libération de tous nos otages », a déclaré Netanyahu.

