Les Japonais découvrent l’inflation

Des boulettes de riz aux couches-culottes, l’inflation devrait prochainement accélérer au Japon, tirée par la flambée des prix énergétiques et agricoles. Mais dans ce pays toujours marqué par une mentalité déflationniste, augmenter les prix n’a rien d’évident pour les entreprises.

Depuis les années 1990 l’économie japonaise est globalement stagnante et alterne entre des périodes de baisse des prix, ou déflation, et des phases d’inflation timide, au mieux.

Ces « décennies perdues », comme les économistes les ont surnommées, « ont vraiment forgé un état d’esprit déflationniste » où les consommateurs « s’attendent à ce que les salaires et les prix n’augmentent pas », rappelle à l’AFP Shigeto Nagai d’Oxford Economics.

Aussi les entreprises ont « perdu leur pouvoir de fixation des prix: elles craignent toujours de perdre des parts de marché si elles se mettent à vendre plus cher », ajoute cet économiste.

Beaucoup d’entreprises locales préfèrent ainsi absorber leurs coûts supplémentaires plutôt que de les reporter sur leurs prix de vente.

Et plus elles sont petites et cultivent des liens étroits avec leurs clients, plus il leur est difficile de franchir le pas.

Alors qu’un fort vent d’inflation souffle aux Etats-Unis et en Europe depuis l’an dernier, le Japon a fait exception: les prix à la consommation (hors produits frais) y ont reculé de 0,2% en moyenne en 2021.

Ils sont toutefois repartis en légère hausse depuis six mois et ont connu en février leur plus forte croissance depuis deux ans (+0,6% sur un an), selon des statistiques publiées vendredi.

L’inflation pourrait atteindre 2% dans les prochains mois, prédisent les économistes. La Banque du Japon (BoJ), qui court vainement derrière cet objectif depuis près de dix ans, ne devrait pourtant pas s’en réjouir.

Car cette inflation importée et aggravée par la dépréciation du yen « ne va pas être durable », du fait d’une consommation des ménages toujours anémique, explique Nagai. Au-delà, « nous devrions plutôt nous inquiéter d’un nouveau choc déflationniste ».