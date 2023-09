Dans le cadre de l’initiative environnemental « VILLES Propres Tunisie » et le programme gouvernemental « Clean-up Year 2023 », l’Ambassade du Japon en Tunisie a le plaisir de vous inviter à la campagne de propreté et de ramassage de déchets qui se tiendra le samedi 30 septembre 2023 à Cité El wafa à Nabeul. Cette action est organisée en collaboration avec la commune de Nabeul, la JICA et UN Habitat.

