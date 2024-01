Les jeunes Américains estiment que les Juifs sont des oppresseurs, selon un sondage Harris

Environ 67% des jeunes Américains âgés de 18 à 24 ans considèrent que les Juifs en tant que groupe sont des oppresseurs et devraient être traités comme tels, selon un nouveau sondage réalisé par Harris Insights and Analytics et le Centre d’Études Politiques Américaines de l’Université Harvard (CAPS). Le sondage, mené auprès d’environ 2000 électeurs inscrits aux États-Unis, a également révélé que 51% des 18-24 ans pensent que la solution à long terme au conflit israélo-palestinien est de « mettre fin à Israël et de le donner au Hamas et aux Palestiniens », bien que, selon une autre question du sondage qui interrogeait sur le droit d’existence d’Israël, il a été constaté que 69% des personnes âgées de 18 à 24 ans croient qu’Israël a effectivement ce droit.

