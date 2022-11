Les journées Régionales de la Confiance Numérique durable (AICTO), du 29 novembre au 1er décembre 2022

La Tunisie abritera, du 29 novembre au 1er décembre 2022, les journées Régionales de la Confiance Numérique sur le thème : « la coopération pour renforcer le Climat de Confiance et de Sécurité vers la construction d’un avenir numérique durable », à l’initiative de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO).

Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’AICTO visant à renforcer l’Action Arabe Conjointe et la coopération interrégionale et mondiale dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des transformations technologiques aux niveaux stratégique, technique et organisationnel, selon le Directeur Général de l’AICTO , Mohamed Ben Amor.

Il s’agit d’une occasion pour réunir tous les acteurs opérant dans le secteur des TIC pour coordonner les efforts et travailler ensemble pour renforcer un climat de confiance et de sécurité afin de construire un avenir numérique durable.

Les trois jours des « Journées Régionales de la Confiance Numérique» de l’AICTO porteront sur différentes thématiques. Le premier jour sera consacré à la tenue de la 2ème édition du Forum Arabe de Haut Niveau sur la cybersécurité et le lancement de la Stratégie Arabe pour la cybersécurité.

La deuxième journée sera dédiée à la 3ème édition du Forum Inter-régional sur la Confiance Numérique et la Normalisation. Elle se concentrera sur les moyens de renforcer la reconnaissance mutuelle et l’interopérabilité entre les pays arabes et d’autres pays dans les services de confiance numérique, principalement la signature numérique.

Des formations spécialisées dans le domaine de la confiance numérique, de la normalisation, animées par des experts arabes et internationaux ainsi que des réunions des groupes de travail du projet de l’organisation : « Le Réseau Régional pour la Confiance Numérique » seront au programme de la troisième journée.

Ce conclave sera marqué par la présence des ministres des TIC des pays Arabes et par la participation des délégations de haut niveau des chefs des Autorités et Organisations Arabes et régionaux, et d’éminents experts dans le domaine de la cybersécurité et de la confiance Numérique.

