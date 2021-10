Les magistrats administratifs accusent Saied d’«atteinte à l’indépendance de la justice»

Le président honoraire de l’Union des magistrats administratifs, Walid Helali, s’est dit étonné de voir le président de la République, Kaïs Saïed, charger la ministre de la Justice de l’élaboration d’un projet sur le Conseil supérieur de la magistrature.

- Publicité-

Le président Saïed qui a présidé le Conseil des ministres, jeudi, au Palais de Carthage, a chargé la ministre de la Justice d’élaborer un projet relatif au Conseil supérieur de la magistrature.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Walid Helali a appelé le président de la République à fournir de plus amples informations sur ce projet, notamment s’il s’agit de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur la magistrature ou de l’amendement de la loi actuelle.

Walid Helali s’exprimait en marge d’une rencontre organisée par l’Union des magistrats administratifs sur le thème « La justice administrative en temps de crise ».

Helali a indiqué que les juges administratifs rejettent la démarche du président de la République qu’il a qualifiée d’ »unilatérale ». Pour lui, elle constitue un pas en arrière et représente une atteinte à l’indépendance de la justice.

Et d’ajouter que c’est « une ingérence directe » dans le pouvoir judiciaire et une façon d’exclure le conseil supérieur de la magistrature, les structures professionnelles et l’association des magistrats tunisiens de tout ce qui rapporte à la chose judiciaire.

Il a insisté sur la nécessité de continuer d’adopter l’approche participative, adoptée depuis 2011, reconnaissant, toutefois, que la composition du conseil supérieur de la magistrature et sa façon de travailler ont constitué un obstacle devant la consécration de l’indépendance de l’autorité judicaire.

L’assemblée plénière des trois conseils juridictionnels représente « une source de tensions et de conflits fréquents », a-t-il ajouté, estimant que le conseil supérieur de la magistrature est « en échec sur tous les plans », surtout du point de vue de sa composition, de ses compétences et de son rendement.

Il a, dans ce sens, rappelé que le conseil de l’ordre judiciaire a appelé à l’amendement de la loi relative au conseil supérieur de la magistrature.