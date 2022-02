Les magistrats administratifs mettent en garde Saied

Le Bureau exécutif de l’Union des magistrats administratifs a annoncé, lundi dans un communiqué, qu’il « flétrit les tentatives récurrentes du président de la République d’ameuter contre les magistrats afin d’influer l’opinion publique et l’induire en erreur en faisant croire que la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature est une demande populaire et ce, pour faire main basse sur le pouvoir judiciaire et exposer les magistrats à toutes sortes d’agressions ».

L’Union des magistrats administratifs « met en garde le président de la République contre toute atteinte aux institutions de l’Etat, et aux fondement de l’indépendance du pouvoir judiciaire y compris la dissolution du CSM, et l’exhorte à cesser de harceler les magistrats et souiller leur image , et à respecter le corps à laquelle ils appartiennent , avec tout ce que cela implique en termes de non immixtion dans les affaires de la magistrature sous quelque forme que ce soi », souligne le communiqué.