Les « Maisons d’hôtes » limitées à 5 chambres

Le cahier des charges des « Maisons d’hôtes » en Tunisie a été publié. Dans ce document, il est notamment précisé que ces institutions touristiques familiales, ne peuvent pas exploiter plus que 5 chambres en plus des espaces communs, d’une toilette pour chaque deux chambres, et qu’il n’est permis de posséder et de gérer qu’une seule unité par personne, morale ou physique.

La « Maison d’hôtes », qui est une résidence d’habitation dont le propriétaire ou le gérant met à disposition des touristes quelques chambre de la résidence, doit être située dans un environnement, urbain ou agricole, dans le respect des spécificités de la région. Les autorisations pour les « Maisons d’hôtes », sont accordées par l’ONTT auprès duquel les investisseurs peuvent retirer le cahier des charges, directement ou à partir de son site Internet