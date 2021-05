Les marines alliées et partenaires prennent le large pour l’exercice Phoenix Express 2021

Les marines alliées et partenaires participant à l’exercice Phoenix Express 2021 ont appareillé de Tunis pour le début du volet en mer de l’exercice naval multinational nord-africain en mer Méditerranée, le 22 mai 2021.

« La partie en mer de Phoenix Express dure cinq jours et associe sept navires de pays partenaires et un avion », a déclaré le capitaine Harry Knight, directeur de l’exercice Phoenix Express 2021. « L’objectif est d’améliorer la coopération et l’interopérabilité pendant les opérations d’interdiction maritime en mer. »

Les navires comprennent la frégate El Moudamir (F911) de la marine nationale algérienne, la frégate Toushka (F906) de la marine égyptienne, la frégate multi-missions Sultan Moulay Ismail (FF 614) de la marine royale marocaine et le patrouilleur ESPS Centinela (P72) de la marine espagnole. Ces navires ont rejoint la base navale expéditionnaire américaine USS Hershel « Woody » Williams (ESB-4), ainsi que des navires tunisiens, notamment le patrouilleur hauturier multiservice Syphax (P 611).

L’exercice est axé sur les opérations de sécurité maritime, notamment l’arraisonnement de navires, les opérations de patrouille maritime aéroportée et les exercices de recherche et de sauvetage. En outre, les équipes de veille du centre d’opérations maritimes effectuent des exercices de communication et pratiquent le partage d’informations régionales.

« Nous comptons sur nos partenariats et nos amitiés, la coopération n’est plus un choix, il est obligatoire pour les nations de partager des informations et de partager des expériences », a déclaré le contre-amiral Jamel Ben Omrane de la marine tunisienne. « De cette façon, nous offrirons un environnement maritime sûr à tous les navigateurs qui passent dans nos eaux. »

L’exercice procure aux forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines l’occasion de travailler ensemble, de partager des informations et d’affiner les tactiques, les techniques et les procédures afin de promouvoir la sécurité et la sûreté maritimes en mer Méditerranée.

L’exercice Phoenix Express est l’un des trois exercices maritimes régionaux exécutés par les forces navales américaines en Afrique dans le cadre d’une stratégie globale visant à offrir des possibilités de collaboration entre les forces africaines et les partenaires internationaux afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité maritime.

L’U.S. Navy reste opérationnelle pendant le COVID-19, en suivant toutes les précautions et réglementations de sécurité du COVID-19.

L’U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et inter-agences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique, explique un communiqué de l’U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet.