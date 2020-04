Le ministère de la Santé a démenti, mardi, les informations relayées par les réseaux sociaux selon lesquelles les masques médicaux FFP2 importées de Chine seraient non conformes à l’usage médical.

Les masques FFP2 importés de Chine sont conformes aux normes européennes EN 149 qui fixe les performance minimales de filtration de ces masques utilisés comme appareils de protection respiratoire contre les particules, a assuré le ministère dans un communiqué.

Et d’ajouter que ses services techniques spécialisés ont déjà effectué les tests d’évaluation nécessaires qui ont prouvé la conformité de ces masques avec les normes européennes (efficacité de filtration des particules = 0,3 microns).

Le ministère a, dans ce contexte, souligné qu’il œuvre à approvisionner le secteur sanitaire en équipements de protection individuelle conformes à l’usage médical et à protéger l’ensemble du personnel médical exerçant dans les secteurs public et privé.