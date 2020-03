Les matches du championnat de football à huis clos jusqu’au 15 avril

Les matches de la première et deuxième division de la Ligue française de football se joueront à huis clos jusqu’au 15 avril, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP), en réaction aux mesures restrictives mises en place par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus.

Les modalités des matches à huis clos seront définies lors de la réunion du bureau de la Ligue prévue ce mercredi, a indiqué la LFP dans un communiqué rendu public la veille.

De son côté, et dans le cadre de ces même mesures, la Fédération française de football (FFF) a annoncé avoir pris la décision que six rencontres internationales engageant les différentes sélections françaises de football en mars et début avril se dérouleront à huis clos.

Des centaines de manifestations sportives sont impactées par les mesures restrictives décidées par les autorités françaises en vue de freiner la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, avait indiqué mardi la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Ces mesures de restrictions imposées jusqu’au 15 avril concernent quelque 450 manifestations sportives et près de 2 millions de spectateurs en France, selon la ministre.

Trente trois décès liés au nouveau Covid-19 et 1.784 cas de contamination confirmés ont été recensés en France, selon un nouveau bilan officiel publié mardi dans la soirée.

Le président français Emmanuel Macron avait prévenu le même jour que la France se trouvait “au tout début” de l’épidémie du nouveau coronavirus, soulignant que le pays se prépare “collectivement à affronter cette épidémie”.

Pour freiner la propagation du virus, plusieurs mesures restrictives ont été imposées par l’Exécutif français, notamment l’interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes.

Suite à cette décision, plusieurs meetings politiques pour les municipales de dimanche prochain ainsi que des manifestations sportives et culturelles ont été annulées ou reportées.