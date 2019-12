Les médecins résidents observent un sit-in ouvert

Des médecins résidents entament, à partir de ce jeudi, un sit-in ouvert au siège du ministère de la Santé pour revendiquer la validation de leurs stages effectués à l’étranger. Certains d’entre eux revendiquent notamment leur intégration dans les hôpitaux publics.

Le président de l’Organisation des jeunes médecins, Jad Henchiri, a expliqué dans une déclaration à l’agence TAP, que le ministère de la santé avait décidé de ne pas valider des stages effectués par 42 médecins résidents dans des hôpitaux à l’étranger malgré l’autorisation préalable obtenue auprès de leurs établissements universitaires.

Selon lui, les autorités académiques ne veulent pas reconnaitre les formations approfondies qu’avaient suivi ces médecins à l’étranger et qui avaient couté à l’Etat environ un million de dinars.

Henchiri a fait porter la responsabilité de la non validation de ces stages aux comités scientifiques et aux doyens des facultés de médecine précisant que ces médecins avaient bénéficié de formations dans des spécialités qui souffrent de pénuries de médecins comme la radiologie, l’imagerie médicale, la réanimation, l’anesthésie et la pédiatrie. ” Le système de santé publique a perdu au cours de ces dernières années des compétences médicales dans plusieurs spécialités à cause de cette procédure administrative illégale “, a tenu à souligner Henchiri.

Et d’ajouter ” Il existe un lobby dans les facultés de médecine ayant des liens avec le secteur privé qui veille à priver les hôpitaux publics de l’expertise des médecins hautement qualifiés “.

Le président l’organisation des jeunes médecins résidents a indiqué que la ministre de la Santé par intérim, Sonia Bechikh, a invité les médecins en sit-in à participer à une réunion de négociations, soulignant que les jeunes médecins ont décidé de poursuivre leur protestation, jusqu’a satisfaction de leurs revendications.