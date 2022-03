Les médias privés exposent leurs difficultés au ministre des Affaires sociales

Les difficultés auxquelles font face aujourd’hui les différents médias privés et leur incapacité à continuer à travailler à cause de la perte de ressources financières pour la production et du manque de soutien financier, ont été au centre de la réunion du ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, tenue vendredi avec des représentants du Syndicat des chaînes de télévision privées, du Syndicat des radios privées et de l’Union tunisienne des médias associatifs.

Ezzahi a souligné la nécessité de trouver des solutions radicales pour les médias privés et associatifs, notamment pour leurs dettes avec l’Office National de la Radiodiffusion et de la Télévision, et de présenter ce dossier lors d’une réunion ministérielle pour prendre des décisions qui soutiennent ces institutions et assurent leur pérennité, lit-on dans un communiqué du ministère.

La réunion a également permis d’aborder un certain nombre de points, notamment la nécessité de soutenir les médias privés et associatifs qui fournissent directement et indirectement l’équivalent de 25 000 emplois en Tunisie.